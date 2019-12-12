تراند اليوم : شاهد-تطورات قضية الإغتصاب لبيل كوسبي

بعدما تمت إدانته في 2018 من جانب قاضٍ في بنسلفانيا بتهمة تخدير أندريا كونستاند (46 عاما) حاليا والاعتداء عليها جنسيا، تقدم بيل كوسبي باستئناف للحكم، لكن محكمة الدرجة الثانية في بنسلفانيا الأميركية رفضته أمس الثلاثاء، وثبتت المحكمة الحكم الأولي، وأمام كوسبي الآن الاستئناف أمام المحكمة العليا للولاية، ولم يوضح محامي كوسبي ما إذا كان سيقدم طلبا آخر لاستئناف الحكم

من جانبه، علق محامي المقاطعة، كيفين ستيل، في بيان: “نحن مسرورون جدا بقرار المحكمة اليوم الذي يؤكد الإدانة الصادرة عن هيئة المحلفين وكذلك الحكم”، وأضاف: “مع هذا القرار، تم التأكيد أنه لا يوجد أحد فوق القانون”

إشارة إلى أن كوسبي البالغ 81 عاماً يمضي عقوبة بالسجن لـ3 سنوات ونصف السنة بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة منذ 15 عاما، ووجهت 60 امرأة اتهامات بالاعتداء الجنسي اليه الأمر الذي أودت بسمعته، وقد سقطت كل تلك الاتهامات بمرور الزمن ما عدا قضية كونستاند