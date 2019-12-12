تراند اليوم : الجمهور في حيرة .. من هي بطلة العمل الجديد لحسن الرداد؟

نشر الممثل المصري حسن الرداد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بممثلة أخفى وجهها، إذ وقفت وأعطت ظهرها للكاميرا، وعلّق بالقول:”تفتكروا مين الممثلة اللى معايا فى الصورة؟، و هل العمل ده فيلم جديد ولا مسلسل”؟

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وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وكثرة التعليقات حول تخمين إسم الممثلة، كان من بينهم الممثلات المصريات زينة، حلا شيحة، أمينة خليل، غادة عادل، ناهد السباعي وغيرهم

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الرداد مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي عرضت في السعودية وشاركه البطولة الفنانة اللبنانية مايا دياب والممثلين ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي