ريم البارودي تدخل في مشادات كلامية بينها وبين المتابعين بسبب هذا المنشور !!

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 06:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة كرتونية والتي أثارت الكثير من الجدل وتسببت في أزمة بينها وبين بعض المتابعين بعد الحديث حول فكرة الزواج مرة أخرى .

حيث ظهرت في الصورة شخصية ” جيري ” الشهيرة في كارتون ” توم وجيري ” مرفقا معها تعليق يقول : ” قومي يا زفتة العريس قاعد بره .. قوليله مرفوض من غير ما أقوم “.

وتفاعل متابعي ريم البارودي على الصورة وجاءت العديد من التعليقات التي تحث ريم على الزواج مرة أخرى مثل : ” عاوزين نفرح بيكي يا ريم ” و ” عاوزين نسمع عنك أخبار جديدة خلال الفترة القادمة ” .

لترد ريم على تلك التعليقات قائلة : ” بذمتكم تفرحوا بيا ولا تفرحوا فيا ” و ” إشمعنا الفترة اللي جاية ” .

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وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء المتابعين حيث رأو أن الطريقة التي ترد بها ريم على التعليقات إستفزازية .. فجاءت إحدى التعليقات المهاجمة لها : ” كبرتي على العرسان خلاص ياريم ” .

لترد ريم قائلة : ” استني بركب طقم الأسنان والبس العدسات كبرت أووي ادعيلي .. وأنا كمان بدعيلك ربنا يشفيكي انتي واللي زيك غلابة مرضى بس ” .