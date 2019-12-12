كندة علوش تكشف حقيقة وجود إبنة لها من زوجها السابق

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كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 06:53 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي ظهرت بها برفقة زوجها الفنان المصري ” عمرو يوسف ” وإبنتهما ” حياة ” والتي لم تظهر ملامحها.
وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير إلى أن جاء سؤالا من إحدى المتابعات لكندة علوش تقول فيه : ” لديك إبنة أخرى لماذا لا تهتمي بها مثل حياة ؟ ” .
وهو الأمر الذي يتداول منذ زواج عمرو يوسف وكندة علوش على مواقع التواصل الإجتماعي بوجود طفلة لكندة من زوجها السابق وخاصة لوجود صورة من حفل زفافهما وعمرو يوسف يحمل طفلة .
لتخرج كندة علوش للرد على سؤال المتابعة بشكل قاطع ونهائي نافية هذا الأمر فقالت : ” ليس لدي إبنة أخرى وحياة هي إبنتي الوحيدة ” .
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