كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 06:53 مساءً - انطلق هاشتاج ” نوف تفصل على البنات ” والذي تصدر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” في المملكة العربية السعودية بعد ساعات قليلة من إنتشاره .
والذي يظهر فيه مقطع فيديو لطفلة سعودية تنتقد طريقة بعض الفتيات السعوديات في اللباس ووضع الماكياج والمساحيق عند خروجهم من منازلهم .
حيث ظهرت الطفلة وهي ترتدي العباءة وتضع بعض مساحيق التجميل على وجهها وخاصة منطقة العين وتوجه سؤالها للفتيات قائلة : ” ليش تسوين متل ما أنا ما سويته وإنتي طالعة وتفتنين الناس بعيونك ” .
ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من قبل المغردين السعوديين .. فمنهم من اعتبر أن الطفلة نوف تتكلم كلام أكبر من سنها ومنهم من اعتبر كلامها ملقن من أحد كبار عائلتها .
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة سعودية تسخر من بعض الفتيات السعوديات وتتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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