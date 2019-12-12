صابرين في تصريحات صحفية : ” حسبي الله ونعم الوكيل “

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 06:53 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” صابرين ” بتصريحات صحفية نفت من خلالها قيامها بإجراء أية حوارات أو أحاديث مطولة سوى الحوار التي أجرته مع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية عقب ظهورها بشعرها وخلع التربون للمرة الأولى منذ سنوات .

وتحدثت صابرين حول الأقاويل التي تنسب لها مؤخرا حول خلع الحجاب قائلة : ” أنفي تماما ما يشاع حول أنني قلت إن الحجاب قمع للمرأة لأنني لم أدلِ بمثل هذا الكلام من قبل .. وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن ينسب إليّ مثل هذه الأكاذيب ” .

وكانت صابرين قد صرحت من قبل بإنها لم تكن محجبة قائلة : ” أنا فقط قمت بخلع التربون ولم أكن محجبة والجميع يعلم ذلك .. وخاصة أنني بين أفراد أسرتي أعيش هكذا من دون التربون وقراري بخلعه والظهور مرة أخرى بشعري لا أعتبره مفاجأة ” .