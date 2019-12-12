كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 06:53 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” ضيفة مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ONE “.
وأعربت فريدة سيف النصر خلال الحلقة عن استيائها من استغلال مشاهدها السينمائية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” بعناوين مثيرة .. خصوصا مشهدها مع الفنان عادل إمام في فيلم ” الهلفوت ” .
فقالت : ” مشاهد عادية جدا والملايا اللف دي عادي وكثير من الفنانات ارتدينها في أعمالهن .. أتحدى إن أى أحد يجد لي مشهد إغراء واحد في أعمالي الفنية ” .
وأضافت : ” حاولت حذف بعض التعليقات السيئة عن مشهدي مع الفنان عادل إمام تحت السرير وجملته الشهيرة بنقفش الفراخ ” .
وأشارت أيضا إلى إنها حاولت حذف تلك العناوين الموجودة على موقع يوتيوب في مشاهد من أفلامها ولكنها لم تستطع فقالت : ” بيكتبوا عليها مشاهد ساخنة لحد ما حسيت إني فرن .. اللي بيعمل كده بيبيعني لأن أنا عندي إبن وأهل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة سيف النصر: ” اتحدى أي شخص يخرج لي مشهد إغراء واحد في أعمالي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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