رغم رحيلها منذ 7 سنوات.. ويتني هيوستن في حفل غنائي بباريس

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ينتظر محبي وعشاق النجمة والمطربة الأمريكية الراحلة ويتني هيوستن، حول العالم بدء الجولة التي سيتم تقديمها بتقنية “الهولوجرام” والتي تحمل اسم “An Evening with Whitney Houston” في عام 2020، ذلك بعد 7 سنوات من وفاة النجمة العالمية.

وكان موقع “شارتس فرانس”، قد أشار إلي بسبب وجود عدد كبير من محبي وعشاقي هيوستن في فرنسا، حيث تم الإعلان عن حفل موسيقي واحد فقط بهذه الجولة في باريس، وتحديدا في Salle Pleyel يوم 15 مارس 2020 .

وكشف القائمون علي سلسلة حفلات ويتني هيوستن أنه من المقرر أن تبدأ الجولة في 25 فبراير 2020 في شيفيلد بانجلترا .

والجولة تضم 27 حفلا، وذلك في لندن و دبلن و بروكسل و أمستردام و فيينا و كوبنهاجن و أوسلو و موسكو و ستوكهولم، وكل هذه الحفلات ستكون بتقنية الهولوجرام.

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وعلى جانب أخر، تم بيع بعض المتعلقات الخاصة بالمطربة الأمريكية الراحلة ويتني هيوستن في مزاد، مؤخرا، ومنها زوج من أحذية كرة السلة التي قدمها اللاعب مايكل جوردان للمغنية الراحلة مقابل 20 ألف دولار يوم الجمعة 24 يونيو، حيث كان جزءا من أكثر من 100 قطعة من ممتلكات هيوستن تم بيعها بأكثر من نصف مليون دولار لمشترين حول العالم.

وتعد هذه المجموعة التي تضم جوائز ومتعلقات شخصية وأزياء من مصممي الأزياء الراقية بما في ذلك «دولتشي آند جابانا» و«مارك باون» هي أول مجموعة من ممتلكات هيوستن تباع منذ وفاتها في عام 2012 عن عمر 48 عاما.

وكانت المطربة العالمية هيوستن فد غرقت في حوض استحمام بفندق في بيفرلي هيلتون، على بعد عدة مباني من دار «هيريتدج أوكشنز» للمزادات، التي باعت ممتلكات ويتني في بيفرلي هيلز يوم مؤخرا.

وقالت بات هيوستن، إحدى قريبات المغنية الراحلة ومديرة تركتها، في بيان قرأته مديرة المزاد فيونا الياس قبل بدء المزاد «هذا هو الوقت المناسب لمشاركة التذكارات التي كانت ويتني تقدرها مع الأشخاص الذين أحبوها وأحبوا موسيقاها»، وشمل المزاد متعلقات من مراحل حياة ويتني وعملها كمغنية.