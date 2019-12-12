- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الفنان والنجم المصري حسن الرداد، عن خوضه بطولة فيلم جديد مع الفنانة أمينة خليل، ولم يكشف عن تفاصيل آخرى عن الفيلم المرتقب.
النجم المصري اكتفى بنشر صورة له مع أمينة خليل فقط، وكتب عليها قائلا: اللى جاوب امبارح إنه فيلم جاوب صح إن شاء الله ده فيلم جديد يا رب يعجبكم، و قد سأل حسن أمس متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، تفتكروا مين الممثلة اللى معايا فى الصورة؟ و هل العمل ده فيلم جديد ولا مسلسل، ليكشف عن العمل اليوم.
ومن جهة أخرى يشارك حسن الرداد، فى مسرحية “لوكاندة الأوباش” من بطولة ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد يلتقي أمينة خليل فى فيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.