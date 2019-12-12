حسن الرداد يلتقي أمينة خليل فى فيلم جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان والنجم المصري حسن الرداد، عن خوضه بطولة فيلم جديد مع الفنانة أمينة خليل، ولم يكشف عن تفاصيل آخرى عن الفيلم المرتقب.

النجم المصري اكتفى بنشر صورة له مع أمينة خليل فقط، وكتب عليها قائلا: اللى جاوب امبارح إنه فيلم جاوب صح إن شاء الله ده فيلم جديد يا رب يعجبكم، و قد سأل حسن أمس متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، تفتكروا مين الممثلة اللى معايا فى الصورة؟ و هل العمل ده فيلم جديد ولا مسلسل، ليكشف عن العمل اليوم.

ومن جهة أخرى يشارك حسن الرداد، فى مسرحية “لوكاندة الأوباش” من بطولة ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.