من هي الخطيبة رقم 3 للفنان الشاب محمد الشرنوبي؟.. 5 معلومات

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري محمد الشرنوبي بخطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي بسيط.
وبمجرد إعلان الفنان المصري عن خطبته لراندا حافظ، بدأ جمهوره في البحث عن معلومات عن خطيبة الشرنوبي الثالثة.
إليك 5 معلومات عن راندا رياض:
- ولدت راندا حافظ يوم 28 سبتمبر.
- حصلت على بكالوريوس في الاقتصاد.
- حصلت على شهادة مدير فنان محترف من كلية بيركلي الموسيقية الأمريكية.
- عملت في التسويق الرقمي.
- بدأت عملها مع فريق الفنانة أنغام في يناير 2017، وفي يونيو 2018 أعلنت أنغام أنها أصبحت مديرة أعمالها ولا يوجد أي شخص آخر مسئول عن أعمالها سواها.
وكان الفنان محمد الشرنوبي قد فاجأ جمهوره بنشر صور له مع عروسه، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقًا: «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا يارب».
ومحمد الشرنوبي سبق ان ارتبط مرتين مرة من ابنة الفنانة أمل رزق، والتي انفصل عنها سريعًا، كما أعلنت المنتجة سارة الطباخ ارتباطه بها.
الشرنوبي أكد أن ارتباطه بسارة الطباخ مر عليه فترة طويلة، وأنه انفصل عنها، ودخل الفنان معها في مشاكل قضائية بسبب ارتباطه بعقد معها لم يلتزم بشروطه.
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