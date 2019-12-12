انطلاقة قوية لـ 16 مشتركاً من 11 دولة عربية في الموسم الرابع من Top Chef

متابعة بتجــــــرد: عادت المنافسات الحماسية مجدداً مع الموسم الرابع من البرنامج العالمي بصيغته العربية “Top Chef- مش أي شيف” على MBC1 و”MBC العراق”. 16 مشتركاً جاؤوا من 11 دولة عربية هي السعودية، مصر، العراق، الكويت، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، المغرب، تونس والجزائر، ليعيشوا مغامرة شيّقة وتحديات ممتعة تمتد على 13 أسبوعاً قوامها إعداد وتحضير أشهى المأكولات والأطباق العالمية.

في هذا السياق، خاض المشتركون التحدي الأوّل لهم أمام لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من الشيف ومقدمة البرنامج منى موصلي، والشيف العالمي بوبي شين، والشيف اللبناني مارون شديد. فيما انضم إليهم على طاولة القرار حكم الشرف الفرنسي جان فرنسوا جيراردان (Chef Jean- Francois Girardin).

بدايةً توجه الشيف بوبي شين إلى المشتركين قائلاً: “فرصتكم هذا الموسم أن تضعوا بصمتكم المميزة، وأن تثبتوا أنكم -مش أي شيف-“. من جانبها خاطبت الشيف منى موصلي المشتركين بقولها: “ها هو مطبخ توب شيف يفتح أبوابه مجدداً ليتمكّن واحد منكم فقط من تحقيق هدف كل شيف في العالم العربي”. بدوره أوضح الشيف مارون شديد للمشتركين أنهم يحصلون اليوم على فرصتهم لإثبات أنهم يستحقون التواجد في هذا المكان، مؤكداً أن أمامهم تحديات كثيرة، وسيتمكّن الأفضل بينهم فقط من تخطّيها.

وبعد اختبار دقيق توزع على خمس مراحل أعلنت الشيف منى عن فوز محمد سي عبد القادر من الجزائر في التحدي الأول، فيما كان ابراهيم الديك هو صاحب الطبق الأضعف وأول المغادرين.

جوائز ماليّة وعينيّة للفائز..

يحظى الفائز بالإضافة إلى لقب “Top Chef” العالم العربي، على جائزة مالية قدرها 375000 ريـال سعودي، وعلى تغطية كاملة من مجلة Hospitality News، ومشاركة محلية أو إقليمية في أحد معارض الضيافة HORECA 2020، وسفر وإقامة في بريطانيا، و”جائزة العلم والمعرفة” عبر برنامج دبلوم سلامة الأغذية في الهيئة الملكية للصحة البيئية في لندن تقدمة شركة بويكر (Boecker)، فضلاً عن سفر وإقامة في برلين للتعرف على أحدث ابتكارات شركة Miele الألمانية التي تشتهر بتصنيع وتطوير أجهزة المطابخ.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

من سهل البقاع اللبناني، انطلق التحدي الأول من الموسم الرابع من برنامج “Top Chef- مش أي شيف”، بين 16 مشتركاً من 11 دولة عربية. وقالت الشيف منى المشتركين أن الاختبار الأول سيكشف سرعة المشتركين ودقتهم في التجهيز. وفي أول تحديات الموسم الرابع تنافس المشتركون في أربع جولات لتجهيز عدد من المكونات، وتحضيرها للطهي في الجولة الخامسة. وشرح الشيف مارون أن الجولات الأربعة لا يحكمها أي توقيت، لكن من ينهيها أولاً هو من سيتمكن من الاستفادة من كامل الوقت المحدد في إنجاز التحدي الخامس. وكان على المشتركين في الجولة الأولى استخراج بذور الزيتون، وفي الثانية تقشير البطاطا وتقطيعها إلى عيدان عريضة (Batonnets)، وفي الثالثة برش وعصر الليمون، وفي الرابعة تقطيع 4 طيور حمام وتنظيفها، قبل الوصول إلى الجولة الخامسة وهي الطهي. ولفت الشيف بوبي إلى أن من ينتهي من الجولات الأربعة أولاً، سيكون أمامه ساعة كاملة لتحضير طبق من المكونات التي جهزها، ومعه يبدأ العد التنازلي لهذا الوقت، حيث يضغط المشترك على زر لانطلاق الوقت المحدد للطهي.

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أما أول ضيوف الموسم الرابع للبرنامج، فهو رئيس جمعية ومسابقة أفضل عامل في فرنسا (Meilleure ouvrier de france) الشيف الفرنسي جان فرانسوا جيراردان (Jean francois Girardin)، الذي دعا المشتركين إلى إعطاء أفضل صورة عن أنفسهم وعن إبداعهم في مجال الطهي.

وانطلقت التحديات بين المشتركين الـ 16، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، لاكتشاف من سيكون صاحب أفضل طبق ومن سيكون الأسوأ، وهو الذي لن يسعفه الحظ بأن يدخل مطبخ “توب شيف”، إذ يغادر في نهاية هذه الحلقة. وكان أول الذين انتهوا من المراحل الأربعة الأولى فيصل زهراوي من المغرب، تبعه بقية المشتركين الواحد تلو الآخر. وانطلق العد التنازلي للساعة المحددة للطهي بالتالي مع ضغط فيصل على زر إعلان انطلاق المرحلة الخامسة والأخيرة. وعند انتهاء الوقت، بدأت اللجنة بتذوق الأطباق وتقييمها للإعلان عن الاسمين صاحبي أفضل وأسوأ طبق.

وعندما حان الوقت لإعلان النتائج، بدا توتر الامتحان الأول على معظم المشتركين، وكان محمد سي عبد القادر من الجزائر هو صاحب أفضل طبق في الحلقة والفائز في الحلقة الأولى والذي حصل على حصانة تحميه من المغادرة في الاختبار المقبل، فيما كان ابراهيم الديك من فلسطين صاحب الطبق الأسوأ، وهو الذي غادر البرنامج بالتالي.

في ما يلي أسماء المشتركين الـ16 ضمن الموسم الرابع من برنامج “Top Chef- مش أي شيف”:

عبد الرحمن عناني من السعودية

سمر توماس من العراق

سما جاد من السعودية

داغر داغر من لبنان

محمد سي عبد القادر من الجزائر

دعاء حسن من مصر

ابراهيم الديك من فلسطين

فيصل زهراوي من المغرب

ماجدة النبوي من المغرب

محمد عفيفي من مصر

شانتال تابت من لبنان

عبد العزيز حميدان من السعودية

جمانة جعفر من الكويت

موسى العطيّات من الأردن

تالة بشمي من البحرين

ذاكر البجاوي من تونس

يُعرض برنامج “Top Chef– مش أي شيف” في موسمه الرابع على MBC1، كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “Top Chef– مش أي شيف” في موسمه الرابع على “MBC العراقكل أربعاء في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت العراق.