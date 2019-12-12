فيديو.. إداري شباب الأهلي يتطلع لتقديم أداء أفضل بعد رباعية الوحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى عبدالمجيد حسين، إداري فريق شباب الأهلي، تطلعه لتقديم الفريق أداء أفضل في الفترة المقبلة، بعد الفوز برباعية نظيفة على الوحدة (الأربعاء) في الجولة الثامنة دوري الخليج العربي الإماراتي.

شباب الأهلي إلى 19 نقطة في وصافة ترتيب دوري الخليج العربي، ليبتعد عن الشارقة المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 10 نقاط في المركز السابع.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال عبدالمجيد حسين "حققنا فوزا مهما جدا بنتيجة كبيرة، لكن فرحتنا أكبر باللاعبين الشباب الذين حصلوا على فرصتهم".

وأضاف "قدمنا أداء جميلا، ولكننا نسعى لتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة في الدوري".

وأتم تصريحاته قائلا "نسعى للتركيز في البطولة الآسيوية أيضاً، لأنها من الأهداف الأساسية لنا خلال الموسم الجاري".