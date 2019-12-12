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فيديو يوثق عضة غادرة من أسد لحارس بحديقة حيوانات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منوعات

علي سهيل

الخميس 2019/12/12 03:38 م بتوقيت أبوظبي

الأسد يهاجم الحارس في حديقة الحيوانات

تعرض عامل في حديقة حيوانات كراتشي بغرب باكستان لعضة غادرة من أسد كان في القفص أثناء إلقاء الطعام له.

وكان الحارس كانو بيراديتا يلقي اللحم النيء في قفص الأسد بيده داخل القضبان، ما أتاح الفرصة للحيوان المفترس بأن ينقض عليه ويمسك بذراعه بين أنيابه لمدة تزيد عن 40 ثانية، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

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 وأظهر مقطع فيديو التقطه بعض زوار الحديقة، الذين أصابهم الرعب من الحادث الموجع، حارس الحديقة وهو يسقط على الأرض بعد أن قاتل لإخراج يده من فم الأسد.

وبقي بيراديتا على الأرض والدماء تتدفق من يده حتى تم نقله إلى مستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة حيث استقرت حالته.


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