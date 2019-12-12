هذه هي بطلة فيلم حسن الرداد الجديد

فاجأ الممثل حسن الرداد الجمهور بالاعلان عن خوضه فيلم جديد مع الممثلة أمينة خليل.

“الرداد” لم يكشف عن تفاصيل آخرى حول الفيلم، بل اكتفى بنشر صورة له مع أمينة خليل، وقال: “الذي جاوب بالامس انه فيلم جاوب صح، ان شاء الله هذا فيلم جديد يا رب يعجبكم”.

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وكان “الرداد” قد سأل أمس متابعيه عبر حسابه على انستغرام، “تفتكروا مين الممثلة التي معي في الصورة؟ وهل العمل هذا فيلم جديد او مسلسل”.

يذكر أن “الرداد” يشارك في بطولة مسرحية “لوكاندة الأوباش” الى جانب كل من مايا دياب، ماجد المصري، حمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجي علي، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج أشرف زكي.