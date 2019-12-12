شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد هنيدى يتعرض لمقلب وخضة من رامز جلال: "الحمد لله خلفت بدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم الكوميدى الشهير محمد هنيدى، لموقف طريف، ومقلب، من النجم الشاب رامز جلال، وعلق عليها: الحمد لله إنى خلفت بدرى".

وقال هنيدي عبر تويتر: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب الحمد لله اني خلفت بدري".

كشف النجم الكوميدى محمد هنيدى، تفاصيل حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية فى فكيه، بأحد المراكز الصحية.

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وقال "هنيدى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه كان يعانى تآكل فى عظام الفك، وبناء على استشارة قام بزراعة "عظام فى الفك".

وواصل: "زرعنا فى الفك، وعملنا أشعة، والعملية استغرقت 5 ساعات وخد وقت ومعموله زى الفل والحمدالله قمت بخير"، مازحًا :" مش قادر أشد لحمة.. وبقيت بشد بطاطس مهروسة دلوقتى".