شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال الراقصة جوهرة بعيد ميلادها فى الطائرة ووسط الأمطار ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الراقصة جوهرة، احتفالها بعيد ميلادها، الذى يحل اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر، حيث نشرت عبر خاصة الإستورى بموقع إنستجرام، مقاطع فيديو على متن طائرة مصر للطيران أثناء رحلتها للكويت التى لم تكشف عن تفاصيلها، فيما كان برفقتها مدير أعمالها باسم عبد المنعم.

الراقصة جوهرة، حرصت على مشاركة جمهورها احتفالها بعيد ميلادها على الطائرة خلال رحلتها للكويت، بمقطع فيديو قدم لها التهنئة خلاله مدير أعمالها، كما نشرت مقاطع فيديو أخرى لتساقط الأمطار الغزيرة على سماء القاهرة، والتى التقطتها من شباك الطائرة قبل إقلاعها من مطار القاهرة الدولى.

كما نشرت جوهرة، مجموعة صور تعكس تهنئات جمهورها لها بمناسبة عيد ميلادها، ويأتى هذا بعد يوم من احتفالها، بصورة من طفولتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مؤكدة أنها تتمنى أمنية واحدة فقط قبل ساعات قليلة من دخول عامها الجديد، وعلقت جوهرة على الصورة، "فى الساعات القليلة التى سبقت عيد ميلادى، لدى رغبة واحدة فقط: "الله يعيد إليك كل ما فعلته للآخرين".



الراقصة جوهرة تحتفل بعيد ميلادها

ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، أصبح اسم الراقصة جوهرة متداول بشدة، وذلك عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تم تسريبها للراقصة جوهرة برفقة شاب مصرى، واستمر هذا الأمر حتى خرج الشاب الذى كان برفقتها فى الصور والفيديوهات عن صمته، وهو شاب يدعى خالد أحمد، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام، إنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أى شىء مشين، موضحًا أن الصور والفيديوهات التى ينشرها عبر حسابه لتخليد بعض الذكريات.

من ناحية أخرى من المقرر أن تفصل محكمة جنح مستأنف الجيزة، فى استئناف جوهرة على حكم حبسها سنة مع الشغل، فى جلسة 28 ديسمبر الجارى، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.



الراقصة جوهرة ترتدى زى الضفدع



الجمهور يحتفل بعيد ميلاد الراقصة جوهرة

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عيد ميلاد جوهرة



الجمهور يهنىء جوهرة بعيد ميلادها

الجمهور يهنىء الراقصة جوهرة بعيد ميلادها



تهنئات جوهرة بعيد ميلادها



جوهرة تحتفل بعيد ميلادها مع الجمهور



جوهرة تحتفل بصورة لها فى الأهرامات