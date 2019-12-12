شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوضة بتشع نجومية".. فيديو يجمع ويل سميث ومارتن لورانس وليبرون جيمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الفنان العالمى ويل سميث، بعدد من النجوم الكبار، وعلى رأسهم النجم الكبير مارتن لورانس، فيما يبدو أنهم يقضون وقتا ممتعا.

ونشر ويل سميث، فيديو يجمعه بكل من النجوم، مارتن لورانس، والنجم ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة الأمريكى الشهير، وعلق سميث على الفيديو الذى نشره عبر انستجرام قائلا: "الكثير من الموهبة فى غرفة واحدة، تابعونى أنا ومارتن لورانس، وليبرون جيمس، ف مسلسل "The shop"، على قناة hbo"، هذا السبت 14 ديسمبر.

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وسلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على المغنى والممثل العالمى "ويل سميث" حول صدمة إخباره بأن لديه ورمًا سرطانيًا بعد خضوعه لمنظار القولون الروتينى.

وقرر المغنى والممثل البالغ من العمر (51 عامًا) تسليط الضوء على المشكلة ونصح بالحصول على منظار القولون بانتظام - فى سن الـ 50 ونشر نصيحته على YouTube.