أسرة "هوس" تختتم التصوير بعيد ميلاد هبة طوجي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفل فريق عمل "هوس" من بطولة النجمين عابد فهد وهبة طوجي بعيد ميلادها الذي تزامن مع انتهاء عمليات التصوير تحت إدارة المخرج محمد لطفي عن قصة من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، ومن إنتاج شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".

وقطع المجتمعون قالب الحلوى الخاص بالمناسبة، في جوٍ من المرح والعفوية بين أفراد أسرة العمل من فنانين وفنيين، والذين تحدوا ظروف التصوير الصعبة في لبنان بسبب الأوضاع الإقتصادية والسياسية وحتى الجوية.

وأعرب بطلا العمل "طوجي وفهد" عن سعادتهما في التجربة الأولى التي تجمعهما معاً، مؤكدين على أنها استحقت كل "ضربة كلاكيت" منها، مع تقديم مقترح بصري وحكائي جديد ومختلف ضمن "هوس".

وقالت طوجي في تعليقها على فيديو المناسبة بالعامية اللبنانية: "مبارح خلصنا تصوير هوس! هالمسلسل كان من أمتع وأجمل وأغنى التجارب بحياتي... 28 يوم مليانين أحاسيس، شغل، تعب، ضحك، بكي، وذكريات ما بتنتسى!".

وشكرت "النجم عابد فهد شريكي المبدع على الشاشة لدعمه وعطائه الكبير، المخرج الكبير محمد لطفي لاحساسه العالي وانسانيته، أسامه الرحباني الموسيقى الذي بترجم كل الأحاسيس، ناديا الأحمر كاتبة السيناريو المشوق، والممثلين الرائعين كارمن لبّس ويوسف حداد لايجابيتهما في العمل وروخهما الحلوة، والشركات المنتجة Isee media وGoldenline لايمانهما بهذا العمل، ولكل الممثلين، طاقم الاخراج، التقنيين، الفنيين، وفريق التصوير، ولكل شخص تعب وساهم في إنجاح العمل".

وختمت معلنة اقتراب موعد عرض "هوس"، فخاطبت الجمهور والمشاهدين: أتمنى أن تستمتعوا بهذا العمل كما استمتعنا بتصويره. ووضعنا كل احاسيسنا فيه. هوس قريباً على شاشاتكم".

الجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ"هوس" تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما ستغنّي طوجي شارة المسلسل الذي يُشارك فيه الممثلون كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي وآخرون.