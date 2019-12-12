أسرة "هوس" تختتم التصوير بعيد ميلاد هبة طوجي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفل فريق عمل "هوس" من بطولة النجمين عابد فهد وهبة طوجي بعيد ميلادها الذي تزامن مع انتهاء عمليات التصوير تحت إدارة المخرج محمد لطفي عن قصة من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، ومن إنتاج شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".
وقطع المجتمعون قالب الحلوى الخاص بالمناسبة، في جوٍ من المرح والعفوية بين أفراد أسرة العمل من فنانين وفنيين، والذين تحدوا ظروف التصوير الصعبة في لبنان بسبب الأوضاع الإقتصادية والسياسية وحتى الجوية.
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#Repost @hibatawaji • • • • • Yesterday was the last shooting day of the upcoming series #Hawas , one of the most beautiful, enriching & intense experiences of my life! 28 days filled with emotions, hard work, stress, tears, laughter & unforgettable memories ! I wanna thank my partner on screen the amazing @abed.fahed for his generosity & support, @general_lutfi our great director for his care & sensibility, @oussamarahbani for the extraordinary music that translates every emotion, @youssefhaddadactor @carmenlebbos for their hearts of gold & positivity, @nadiaalahmarofficial for the thrilling script, @goldenlinetvseries @iseemedia for believing in this project, @alessandrochiodocine for the beautiful image, @hamadah_c_k Chadi Mnini & all the production crew, @daccachejean @grace.koubily @oussamamassri Leila Kamary and all the cast, Jamal Salloum, Fadi Wafai and all the directing team, the technical & camera crew & the artistic team. @nazaninn59 Mehdi Khalaj @hassantakash @sarah.keyrouz @ibrahimfakhereldeenofficial for taking care of my looks, @halamatar @nadermoussally for your constant help & each person who worked hard on this, it wouldn’t have been possible without the effort & dedication of each & everyone of you. And the audience, we hope that you will enjoy the series as much as we enjoyed creating it, we’ve put our hearts into it... #Hawas soon on your screens! P.S: I was also lucky to celebrate my bday surrounded with all these incredible peمبارح خلصنا تصوير #هوس ! هالمسلسل كان من أمتع وأجمل وأغنى التجارب بحياتي... 28 يوم مليانين أحاسيس، شغل، تعب، ضحك، بكي، وذكريات ما بتنتسى! بدي اشكر النجم #عابد_فهد شريكي المبدع عالشاشة لدعمه وعطاؤه الكبير، المخرج الكبير محمد لطفي لاحساسه العالي و انسانيته، اسامه الرحباني للموسيقى اللي بترجم كل الاحاسيس، ناديا الاحمر للسيناريو المشوق ،الممثلين الرائعين كارمن لبّس ويوسف حداد لايجابيتن بالشغل وروحن الحلوة ، الشركات المنتجة #GoldenLine و #IseeMedia لايمانن بهالعمل، لكل الممثلين، طاقم الاخراج، التقنيين، الفنيين، وفريق التصوير، ولكل شخص تعب بهالعمل اللي ما كان تترجم بلا جهد وتعب كل شخص منكن. للجمهور والمشاهدين.. انشالله بتستمتعوا بهالعمل متل ما استمتعنا بتصويره. حطينا كل احاسيسنا فيه. #هوس قريباً على شاشاتكن!
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A post shared by GoldenLine For Tv Production (@goldenlinetvseries) on Dec 11, 2019 at 4:33am PST
وأعرب بطلا العمل "طوجي وفهد" عن سعادتهما في التجربة الأولى التي تجمعهما معاً، مؤكدين على أنها استحقت كل "ضربة كلاكيت" منها، مع تقديم مقترح بصري وحكائي جديد ومختلف ضمن "هوس".
وقالت طوجي في تعليقها على فيديو المناسبة بالعامية اللبنانية: "مبارح خلصنا تصوير هوس! هالمسلسل كان من أمتع وأجمل وأغنى التجارب بحياتي... 28 يوم مليانين أحاسيس، شغل، تعب، ضحك، بكي، وذكريات ما بتنتسى!".
وشكرت "النجم عابد فهد شريكي المبدع على الشاشة لدعمه وعطائه الكبير، المخرج الكبير محمد لطفي لاحساسه العالي وانسانيته، أسامه الرحباني الموسيقى الذي بترجم كل الأحاسيس، ناديا الأحمر كاتبة السيناريو المشوق، والممثلين الرائعين كارمن لبّس ويوسف حداد لايجابيتهما في العمل وروخهما الحلوة، والشركات المنتجة Isee media وGoldenline لايمانهما بهذا العمل، ولكل الممثلين، طاقم الاخراج، التقنيين، الفنيين، وفريق التصوير، ولكل شخص تعب وساهم في إنجاح العمل".
وختمت معلنة اقتراب موعد عرض "هوس"، فخاطبت الجمهور والمشاهدين: أتمنى أن تستمتعوا بهذا العمل كما استمتعنا بتصويره. ووضعنا كل احاسيسنا فيه. هوس قريباً على شاشاتكم".
الجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ"هوس" تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما ستغنّي طوجي شارة المسلسل الذي يُشارك فيه الممثلون كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي وآخرون.
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