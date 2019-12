أسرة "هوس" تختتم التصوير بعيد ميلاد هبة طوجي

View this post on Instagram

#Repost @hibatawaji • • • • • Yesterday was the last shooting day of the upcoming series #Hawas , one of the most beautiful, enriching & intense experiences of my life! 28 days filled with emotions, hard work, stress, tears, laughter & unforgettable memories ! I wanna thank my partner on screen the amazing @abed.fahed for his generosity & support, @general_lutfi our great director for his care & sensibility, @oussamarahbani for the extraordinary music that translates every emotion, @youssefhaddadactor @carmenlebbos for their hearts of gold & positivity, @nadiaalahmarofficial for the thrilling script, @goldenlinetvseries @iseemedia for believing in this project, @alessandrochiodocine for the beautiful image, @hamadah_c_k Chadi Mnini & all the production crew, @daccachejean @grace.koubily @oussamamassri Leila Kamary and all the cast, Jamal Salloum, Fadi Wafai and all the directing team, the technical & camera crew & the artistic team. @nazaninn59 Mehdi Khalaj @hassantakash @sarah.keyrouz @ibrahimfakhereldeenofficial for taking care of my looks, @halamatar @nadermoussally for your constant help & each person who worked hard on this, it wouldn’t have been possible without the effort & dedication of each & everyone of you. And the audience, we hope that you will enjoy the series as much as we enjoyed creating it, we’ve put our hearts into it... #Hawas soon on your screens! P.S: I was also lucky to celebrate my bday surrounded with all these incredible peمبارح خلصنا تصوير #هوس ! هالمسلسل كان من أمتع وأجمل وأغنى التجارب بحياتي... 28 يوم مليانين أحاسيس، شغل، تعب، ضحك، بكي، وذكريات ما بتنتسى! بدي اشكر النجم #عابد_فهد شريكي المبدع عالشاشة لدعمه وعطاؤه الكبير، المخرج الكبير محمد لطفي لاحساسه العالي و انسانيته، اسامه الرحباني للموسيقى اللي بترجم كل الاحاسيس، ناديا الاحمر للسيناريو المشوق ،الممثلين الرائعين كارمن لبّس ويوسف حداد لايجابيتن بالشغل وروحن الحلوة ، الشركات المنتجة #GoldenLine و #IseeMedia لايمانن بهالعمل، لكل الممثلين، طاقم الاخراج، التقنيين، الفنيين، وفريق التصوير، ولكل شخص تعب بهالعمل اللي ما كان تترجم بلا جهد وتعب كل شخص منكن. للجمهور والمشاهدين.. انشالله بتستمتعوا بهالعمل متل ما استمتعنا بتصويره. حطينا كل احاسيسنا فيه. #هوس قريباً على شاشاتكن!