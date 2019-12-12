فيلمان سعوديان يشاركان بمهرجان "صندانس السينمائي"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن مهرجان صندانس السينمائي هذا الأسبوع عن قائمة الأفلام المختارة للعرض والمشاركة في أيامه الممتدة من 23 يناير وحتى 2 فبراير 2020. وينافس في مسابقة الأفلام القصيرة “الفضائي العربي” من السعوديّةالذي أخرجه مشعل الجاسر، وتروي أحداثه قصّة كائن فضائي يدخل في حياة رجل مسلم متزوج ويساعده ليتغلب على الاكتئاب.

ولقد عبّر مخرج الفيلم عن سعادته بمشاركته في هذا المهرجان باعتباره واحداً من أبرز المهرجانات العالميّة المرموقة في ادوينة كتبها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سيشارك في قسم “بقعة ضوء” المخصص لاستعراض الأفلام التي عُرضت وشاركت في مهرجانات سابقة الفيلم السعودي “المرشّحة المثاليّة” للمخرجة السعوديّة هيفاء المنصور. الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه للمرّة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي. وأصبح أول فيلم يدعمه المجلس السعودي للأفلام وقد تم تقديمه ليمثّل السعوديّة في سباق الأوسكار على فئة أفضل فيلم أجنبي.



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مشعل الجاسر الطفل الذي ولد مخرجا

مشعل الجاسر ممثل، مخرج، وكاتب سيناريو سعودي. بدأ تعلم صناعة الأفلام من خلال الانترنت في عام 2012، وحقق شعبية كبيرة من خلال موقع تبادل الفيديوهات YouTube من خلال فيديوهاته القصيرة الساخرة التي صنعها والتي غالباً ماتحقق مشاهدات مليونية .

في عام 2017 حصل على المركز الأول في جائزة قمرة عن فيلم تحت الإسمنت ومبلغ مليون ريال سعودي، والفيلم يتناول حياة أسرة سورية بعد القصف تحت الانقاض.

يعمل ضمن منظومة تلفاز 11، وعرفه الجمهور ووطد علاقته معه من خلال برنامج "فُليم" الذي يبث على YouTube. وأخرج مؤخراً فيلم سومياتي بتدخل النار؟، وحصل عنه على جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان " Gold Movie awards Goddess Nike" الدولي للافلام.



صاندانس السينمائي

يذكر أن مهرجان صاندانس السينمائي يقام في شهر يناير من كل سنة في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر المكان الأولي الذي يُعرض فيه أي عمل سينمائي حر سواء من الولايات المتحدة، أو من باقي أنحاء العالم وأهم منصة داعمة للسينما المستقلة في العالم. مع الإشارة إلى أن فيلم مشعل الجاسر "الفضائي العربي" هو ثاني فيلم سعودي يُعرَض في المهرجان بعد "الدنيا حفلة" في العام الماضي الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة .