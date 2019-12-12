شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيي غداً الحفل الفنى الكبير فى أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمهور الأغنية الرومانسية والفن الراقى الجميل على موعد مع باقة من أجمل أغنيات «ملكة الإحساس» النجمة إليسا وذلك فى الحفل الفني الكبير الذى سيقام مساء غد "الجمعة " علي خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وكانت إدارة مسرح أوبرا جامعة مصر قد انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل وذلك بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس الامناء حيث تم توفير كافة العناصر الفنية لتنظيم الحفل علي أعلي مستوي من الاتقان بما يليق باسم الجامعة ومكانتها المرموقة بين جامعات العالم .

الجدير بالذكر أن حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتي ضمن برنامج نشاط فنى متنوع اعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الاذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى بهدف إثراء الساحة الغنائية انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تمتلك مسرحاً يسع ١٢٠٠ مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.