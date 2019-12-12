شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد وإلهام شاهين ونجوم الفن ينعون الراحل سمير سيف ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف، وتوديعه إلى مثواه الأخيرة، حيث أقيم العزاء في مارمرقس كليوباترا في مصر الجديدة.

Advertisements

ولعل أبرز النجوم الذين نعوا المخرج الراحل، الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة إلهام شاهين والمخرجة ساندرا نشأت، وعدد كبير من نجوم الفن.