شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية..رامى إمام يشرح للجمهور مكونات المشهد والسيناريو والحوار .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج رامى إمام، نشر سلسلة فيديوهات جديدة حول أسرار الإخراج والعمل وراء كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، والتى نشرها عبر صفحته الشخصية على انستجرام، وشارك ابن الزعيم عادل إمام، جمهوره بهذه الفيديوهات عن تفاصيل السيناريو والحوار، بعد عدة مشاهد صورها قبل أيامن لحظة بلحظة من لوكيشن تصوير المسلسل.

وقال رامى إمام، للجمهور من خلال فيديوهاته الحالية، "نتكلم شوية عن الدراما.. مساء الخير على حضراتكو يارب كلكوا تكونوا بألف خير وصحة.. زى ما وعدتكوا النهارده هتكلم عن فكر إيه هو المشهد.. اللى فى إيديا ده الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو.. الحلقة بتبقى مكونة من مشاهد وممكن الحلقة توصل لـ30 أو 35 مشهد على حسب مدة الحلقة اللى المفروض تكون نص ساعة".

وأضاف المخرج رامى إمام، "لو جينا مثلًا على سبيل المثال شوفنا الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو، بنلاقى "الكفر" الأولانى مكتوب فيه النجم عادل إمام فى مسلسل فلانتينو، والشركة المنتجة والتأليف والإخراج.. أول حاجة كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم هو مشهد رقم 1 فى مسلسل فلانتينو.. بتبقى حاجة موجودة "رسومات كوميكس" ودى مش هحرقهالكوا دلوقتى وهتشوفوها بإذن الله فى المسلسل.. والحلقة بتبقى مكونة من عدد مشاهد كتير كل مشهد من دول جواه حالة معينة الممثل بيعيشها ودا طبعًا بناءً على المؤلف ودماغه وتركيبته والموضوع اللى بيتكلم عنه".

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وتابع "إيه المكونات بتاعت المشهد.. المشهد ده عبارة عن إيه.. احنا عندنا أصلًا الحلقات كلها بتبقى مكونة من سيناريو وحوار.. بمعنى سيناريو اللى هى جايه من الكلمة الإيطالية "scenario" أو المنظر ودا اللى هو دخول حد من باب أو خروج حد من الباب.. واحد بيركب عربية أو النهار أو مثلًا منظر عام للشمس وهكذا.. والحوار اللى هو الكلام بين اتنين ممثلين أو أربعة أو خمسة أو عشرة على حسب خيال المؤلف.. فبالتالى دول أهم مكونات المشهد".

واستطرد "كل مخرج له فى دماغه فكرة عن المشهد ده يتعمل إزاى.. يعنى كل مخرج له وجهة نظر عن المشهد ده يتحط الكاميرا فين ويصور الممثلين إزاى والممثلين يقولوا الجملة دى بأداء إزاى.. كل مخرج له وجهة نظر وفلسفة فى إخراج المشهد لوحده.. عمر ما يتفق مخرجين أو اتنين على إن الطريقة اللى هيتعمل بيها المشهد هتبقى طريقة واحدة.. نهائي.. ودى عظمة وحلاوة السينما والفن إن كل بنى آدم أو كل راجل مبدع له وجهة نظر فى تفسيره للمشهد اللى هو بيصوره، وتكتمل الرؤية دى كلها كمان لما بيخلص الفيلم أو المسلسل، فبالتالى بيبان مدى قوة المخرج".