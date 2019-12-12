شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تعود لمقاعد الدراسة وتوجه نصيحة لطلاب الجامعة الامريكية بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة أمينة خليل ذكريات دراستها بالجامعة الأمريكية، بعد حضورها ندوة لتكريمها فى الجامعة الأمريكية بدبي، مؤكدة أنها كانت تحب أيام الدراسة وتذكرها ببدايتها.

وقالت أمينة خليل فى تصريحات تليفزيونية لها :"بحب أيام الجامعة وأن ارجع ايام الجامعة كانت بدايتي فى المسرح وفى الفن بحس إني متخرجتش من زمان أوي وإنى زي الطلاب بتبسط وبنتهز أي فرصة إنى آجي أعمل أي حاجة هنا".

ووجهت أمينة خليل بعض النصائح إلى الطلاب، وهى عدم التخلي عن الأمل، والإيمان دائما بما يقدمونه حتى وإن كان بسيطا، وعدم التخلي عن الأحلام حتى تحقيقها، فالنجاح دائما بدايته فكرة.