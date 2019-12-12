محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
قال الفنان عمرو يوسف إن قصة فيلم (أعز الولد) الذي يظهر فيه مع زوجته الممثلة كندة علوش، ستنال إعجاب الجمهور.
وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن أحداث الفيلم تدور في إطار تشويقي اجتماعي، من خلال خطف مجموعة من السيدات من قبل عصابة مجهولة الهوية، ويتم وضعهن في أحد مصانع حلوان لاستغلالهن وطلب فدية.
وأوضح أن الفيلم لا يزال في مرحلة التصوير ولا يعرف موعد طرحه للجمهور حتى الآن، معربا عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، حيث يظهر هو وزوجته ضيفي شرف.
وأشار إلى أن المنافسة هي آخر ما ينظر له لأن الهدف الأساسي بالنسبة له هو إسعاد الجمهور وتحقيق الأفلام لإيرادات عالية.
وكشف عمرو يوسف أنه حتى الآن لم يحسم موقفه من التواجد في دراما رمضان 2020.. مشيرا إلى أنه ابتعد عن موسم رمضان الماضي نتيجة انشغاله بتصوير الجزء الثاني من فيلم (ولاد رزق).
ولفت إلى تعاقده في الفترة المقبلة على أكثر من فيلم، منها (بيت شمس) الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب، ويكتب له السيناريو والحوار محمود دسوقي ويخرجه طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر يظهر فيه ضيف شرف مع زوجته.. عمرو يوسف يكشف تفاصيل "أعز الولد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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