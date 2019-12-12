محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الفنانة لقاء الخميسي، على انتقادات البعض لإطلالتها خلال الفترة الأخيرة، قائلة إنها لا تهتم بمثل هذه الأمور: "مابسمعش".
وأضافت "الخميسي"، خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "كلي اللي على مزاجك، اشربي اللي على مزاجك، البسي اللي على مزاجك، عيشي زي ما إنتي حابة، ملكيش دعوة بحد".
على جانب آخر، شاركت الخميسي في فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، الذي عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك.
وكان آخر أعمالها التليفزيونية، مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر "كل اللي على مزاجك".. لقاء الخميسي ترد على انتقادات الجمهور لملابسها "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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