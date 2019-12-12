"ابنته فنانة شهيرة وامتلك زوجته بحيلة ذكية".. حكايات في حياة أنور عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم ذكرى ميلاد المؤلف والأديب أنور عبدالله، الذي تركت أعماله بصمة في أذهان الجمهور، فقد كتب العديد من الأعمال الفنية كالأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغاني أيضًا.

ولد عبدالله في عام 1919، وعمل في مسرح نجيب الريحاني لمدة 5 سنوات تقريبًا، ولكنه لم يكتب له، ومن أشهر أعماله السينمائية: "حالة تلبس، عودة أخطر رجل في العالم، نشال رغم أنفه"، وأعمال التليفزيونية: "بيت من قطعتين، الحساب، المحاكمة، الصيد في الهوا"، وأعماله المسرحية: "الزنقة، مقالب محروس، قانون الحب، أعقل يا مجنون، زواج البنات، زوج على نار هادئة".

أما الأغاني فقد كتب عدة أغانٍ لاقت رواجا واسعا في حقبتي الخمسينيات والستينيات مثل: "الله يا بلادنا" التي غناها العندليب عبد الحليم حافظ، وأنا وأنت لوحدنا"، التي غناها الفنان الكبير فريد الأطرش، "ازاى انساك" التي غنتها نجاة الصغيرة.

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والمؤلف الراحل أنور عبدالله، هو والد الفنانة سماح أنور، وزوجته الفنانة الراحلة سعاد حسين، التي قدمت دور "فردوس" زوجة "أبو فضل" في المسلسل الشهير "يوميات ونيس".

وكانت ابنته كشفت عن جانب مهم في شخصيته وهو الاحتواء والذكاء، من خلال منشور لها عبر "فيس بوك"، قالت فيه: "أمي كانت عايزة ساعات تكون نفسها، أمي كانت ست حرة، و لما قابلت الراجل اللي يحبها، ويسيبها حرة، ملكها، الله يرحمك يا أبويا، الراجل اللي عرف يآسر الست فبقت بتاعته".

وتوفي أنور عبدالله في 10 يوليو 2008، بعد صراع مع مرض السرطان.