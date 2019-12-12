تراند اليوم : فنان شهير يفجر مفاجأة: اسم الحقيقي محمد واعتنق المسيحية

فجر عارض الأزياء والممثل اللبناني جاد حديد، مفاجأة من العيار الثقيل للمرة الأولى، حيث أكد أن إسمه الحقيقي وهو محمد وديانته مسيحية.

وروي حديد في منشور له علي انستغرام، تفاصيل قصة إسمه الحقيقي ما بين جاد ومحمد، قائلاً إن والدته كانت تريد أن تسميه إسماً بعيداً عن الأديان، فاختارت جاد، بينما والده كان يريد تسميته محمد.

وأضاف، أن والدته إستغلت غياب والده خلال فترة ولادته، فسجلته بإسم جاد، وبعد حوالي السنتين ومع عودة والده إكتشف الموضوع، ليقرر تغييره إلى محمد، ثمّ يعمد إلى ترك والدته والإختفاء.

Advertisements



وأشار حديد أيضاً، إلى أن هذا الموقف من والده جعله يكره إسمه محمد والدين الإسلامي وذلك عندما كان مراهقاً، وقرر الذهاب إلى الكنيسة ودرس الدين المسيحي وتعمّد، وسيعمد إلى تعميد إبنته.



وختم بالقول:”أنا فخور بإسمي محمد ومسيحي في الوقت نفسه، والفخور به أكثر أنني إنسان حقيقي”، مؤكداً أنه يحترم كل الأديان وأنه لم يعد ذلك الشخص الذي كان في عمر المراهقة.