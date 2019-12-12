تراند اليوم : بطلة الأفلام الإباحية من المطار: هل القاهرة تبكي لأنني مغادرة؟

غادرت الراقصة الروسية جوهرة مصر، صباح اليوم الخميس، الموافق 12-12-2019، متجهة إلى دولة الكويت، حيث وثقت رحلتها في المطار والطائرة مع باسم عبد المنعم مدير أعمالها، عبر خاصية “استوري” الموجودة بحسابها بـ”انستجرام”.

وتزامن سفر جوهرة للكويت، مع هطول أمطار غزيرة على محافظة القاهرة، حيث التقطت الراقصة فيديو لمطار القاهرة وهو يشهد أمطارًا، وعلقت عليه ساخرة: “هل القاهرة تبكي لأنني مغادرة؟”.

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وكانت قد ظهرت الراقصة الروسية برفقة شخص تبين بعد شيوع الفيديوهات أنه زوجها، وأرجع سبب وجود هذه الفيديوهات مع الأشخاص لسرقة هاتفه الشخصي من قبل أصدقائه مؤكدًا أنه لن يتركهم حتى يتم حبسهم.



