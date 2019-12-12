تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير من أمام الكعبة: ربنا يغفر لك يا وزير الحنية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان سعد الصغير، يظهره وهو يؤدي مناسك العمرة.

ويظهر في الفيديوسعد أمام الكعبة في الحرم وقال إنه خصص دعائه للمطرب الراحل شعبان عبد الرحيم.

وكتب سعد الصغير، على الفيديو الذى نشره له عبر حسابه على انستجرام، قائلا :”عم شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمك ويغفر لك يا وزير الحنيه يا طيب يا ابسط حد فى الدنيا انهاردة وانا بعمل عمره فضلت ادعيلك والله احنا وكل الناس اللي معايا وأنا مقدرش انساك ولا أقدر أنت عملت معايا ايه وعارف انت كنت بتحبني قد ايه ربنا يرحمك ياعم شعبان يارب وانت في أحسن مكان في العالم دلوقتي”.