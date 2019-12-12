تناقل الناشطون على مواقع التواصل فيديو للفنانة السورية أصالة سجل سابقاً أثناء إحيائها حفلاً في السعودية.
وتوجهت إلى جمهورها بالقول إنها تبدي إعجابها بمطرب سوداني معربة عن رغبتها في حضور حفله في حال تمت دعوته للحضور إلى السعودية.
وتابعت: “بيعصب كتير إذا غنيتوا فما بالكم إذا غنيتوا بهل شكل”، ليسمع بعد ذلك ضحك الجمهور، لافتة إلى أنها من معجبي الفنان.
وقصدت بذلك الفنان السوداني محمد الأمين.
وفي المقابل أعلن رئيس مجلس إداة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر” مؤخراً، إقامة ليلة سودانية.
وغرد: “لإخواننا وأهلنا المقيمين من السودان، حياكم الله في البوليفارد في ليلة سودانية خالصة”. وكتب في تغريدة أخرى: “الرجاء اتباع تعليمات الفنان الكبير… من دون أدنى مسؤولية”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أصالة تحذّر الجمهور من طبع غريب لدى هذا الفنان العربي.. هل سخرت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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