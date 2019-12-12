شاهد: مقلب يسقط الفنانة مايا دياب أرضًا أثناء تواجدها في موسم الرياض

أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعدما تعرضت لمقلب من الفنان ماجد المصري أثناء تواجدها ضمن فعاليات موسم الرياض لعرض مسرحية ”لوكاندة الأوباش“. ويتضح من الفيديو الفنان ماجد المصري وحسن الرداد حيث قام الأول بالوقوف خلفها لحظة جلوسها على كرسي وهي تتناول أحد المشروبات وكأن شيئًا أصابها؛ الأمر الذي أفزعها بشدة فسقطت أرضًا من كرسيها وكان يجلس أمامها حسن الرداد الذي حاول مساعدتها على النهوض ولكنه سقط بجوارها.

وأرفقت مايا دياب تعليقًا على المقطع ووصفت حسن ومصطفى وماجد بـ“الأوباش“، فقالت: ”طلعوا أوباش بحق وحقيقي“.

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