بالفيديو: رغم تعرضها لحادث ودخولها إلى المستشفى فنانة خليجية تتعرض لسخرية لاذعة.. ما السبب؟

صدمت الفنانة الكويتية صمود الكندري متابعيها بإعلان تعرضها لحادث سير. وجاء هذا في فيديو ظهرت فيه برفقة مقربة منها. وكشفت الأخيرة أن الحادث وقع منذ يومين وأن الفنانة رقدت على إثر هذا في المستشفى.

وعرضت الهدايا التي تلقتها قبل خروجها مشيرة إلى أنها نجت وأن “الله كتب لها عمر جديد”.

وأعربت صمود عن امتنانها. إلا أنها تعرضت لموجة من الانتقادات من قبل متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشار بعض هؤلاء إلى أنها تبدو بحالة جيدة وأنها تتذرع بحادث بسيط لتذكر الجمهور بوجودها خوفاً من أن ينساها الجميع وتنمر آخرون على شكل المقربة.

وجاء في التعليقات: “طالعة من حادث وجايبة فصفص وفشار والمكياج يصيح بالزاوية؟” و”ما شاء الله ومبسوطة أجل إذا توفت أي وحدة من هالفنانات يصورونها وترد عليهم عن طريق الروح” و”أحسبها اللي تسولف هي صمود بعد الحادث ارتعت”.