غدًا.. مجد القاسم يحيى حفل ختام إيجى فاشون

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة الأستاذ احمد العزبي، عن إحياء النجم مجد القاسم لحفل ختام المهرجان المقرر إقامته غدُا الجمعة، بفندق تيوليب النرجس التجمع الخامس.

قال أحمد العزبي: "سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمالاً ذو قيمة وهادفه للمجتمع في جميع المجالات، منهم المخرج حسن السيد، الفنانة إيناس النجار، دينا عبدالله، ندى بهجت،

سوار النجار، مجد القاسم.

أوضح العزبي أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي، الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم احمد ذكي ، الفنان عزت ابو عوف الفنان ، شعبان عبدالرحيم.

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كما كشف عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري

عمرو البنا ، مصممة الازياء السعودية سناء ابو حجر، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.

يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم 12 و13 الشهر الجاري بأحد فنادق القاهرة.