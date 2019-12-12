أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة الأستاذ احمد العزبي، عن إحياء النجم مجد القاسم لحفل ختام المهرجان المقرر إقامته غدُا الجمعة، بفندق تيوليب النرجس التجمع الخامس.
قال أحمد العزبي: "سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمالاً ذو قيمة وهادفه للمجتمع في جميع المجالات، منهم المخرج حسن السيد، الفنانة إيناس النجار، دينا عبدالله، ندى بهجت،سوار النجار، مجد القاسم.
أوضح العزبي أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي، الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم احمد ذكي ، الفنان عزت ابو عوف الفنان ، شعبان عبدالرحيم.
كما كشف عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصريعمرو البنا ، مصممة الازياء السعودية سناء ابو حجر، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.
يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم 12 و13 الشهر الجاري بأحد فنادق القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. مجد القاسم يحيى حفل ختام إيجى فاشون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.