ميس حمدان تتحدى منتقديها برقصة جديدة.. فيديو

نشرت الفنانة ميس حمدان مقطع فيديو جديد ظهرت فيه برفقة شقيقاتها دانا حمدان و مي سليم، وهم يؤدون رقصة على أنغام أغنية "تاني يا هوا"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
اشترك الثلاثة في رقصة استعراضية مرحة وتنكروا في ملابس ذكورية، وعلى سبيل الدعابة أطلقت ميس حمدان على فرقتها هى وشقيقاتها "حمدانولا للفنون الشعبية الاستعراضية".
علقت ميس على المقطع الذي نشرته عبر حسابها، قائلة: "فرقة حمدانولا للفنون الشعبية الاستعراضية تقدم تاني تاني يا هوا.. أتمنى العرض المسرحي الراقص الجميل ده يعجبكم بغناء المطرب حمادة خربطلي والراقص مساعد أول حسن سكسكة والعبدلله مدرب الرقصات ميسة برودواي.. منشن
جدير بالذكر أن الفيديو يعد بمثابة ردًا من ميس حمدان على منتقديها، بعد نشر فيديو لها وهى تعلم نجلة شقيقتها مي سليم وصديقاتها بعض حركات الرقص الشرقي.
أثار مقطع الفيديو جدلًا كبيرًا، وتصدرت ميس بسببه تريندات محرك البحث العالمي جوجل في المملكة العربية السعودية.
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