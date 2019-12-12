نشر المخرج رامي إمام مقطع فيديو للفنان القدير محمود رضا، وهو يؤدي برفقة فرقته الرقصة الشهيرة من فيلم "غرام فى الكرنك"، وأشاد بأدائه الذي وصفه بالعظمة خاصة وأنه تجاوز الـ89 عامًا.
كتب رامي معلقًا علي الفيديو عبر الرسمي بموقع "إنستجرام": "إيه الجمال والعظمة دي.. الأستاذ الكبير محمود رضامؤسس فرقة رضا العريقة بيرقص علي المسرح مع فرقته في عمر ٨٩ سنة".
وتابع: "إيه الحلاوة دي وإيه الروعة دي الفن ليس له سن ولا حدود و لا حواجز وفعلا السن ما هو إلا رقم.. ربنا يحفظك يا أستاذ محمود و يديك الصحة وطول العمر و يفضل اسم فرقتك و فنك تراث نحافظ عليه".
يذكر أن "فرقة رضا"، هي فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا، وقدَّمت عروضًا لاقت القبول والاستحسان، وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي إمام لمحمود رضا بعد رقصته الشهيرة: اسم فرقتك تراث لازم نحافظ عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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