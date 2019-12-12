تراند اليوم : تفاصيل -مسلسل محمد رمضان الجديد ويشارك فيه فنانتان شهيرتان

إنضمت الممثلات ​نجلاء بدر​ و​دنيا عبد العزيز​ ونور لبطولة مسلسل “البرنس” الذي يؤدي بطولته الفنان المصري ​محمد رمضان​ ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، يبدأ تصويره يوم 16 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

وكان إنضم للعمل سابقاً الممثلون، غادة عادل، حمد زاهر، روجينا ريم سامي، صفاء الطوخي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، انعام الجريتلي.

ومن ناحية أخرى، كانت اشتعلت في الفترة الماضية ازمة بين الممثلتين المصريتين غادة عادل وروجينا حول ترتيب وضع اسميهما على شارة المسلسل.

وقد علمنا من مصدر بداخل العمل بأن شركة الانتاج قررت وضع اسم غادة وروجينا بنفس الحجم وبالتساوي بعد اسم محمد رمضان في التتر وذلك منعا لأي خلاف، خصوصاً وأن روجينا قامت ببطولة العديد من الاعمال مؤخرا امام محمد رمضان، فيما اعتبرت غادة بأن لها الأحقية خاصة وأنها قدمت العديد من البطولات المطلقة طوال السنوات الماضية.