تراند اليوم : ماسبب خوف حلا شيحة من فيلم ” مش أنا ” .. تامر حسني يجيب

تعود الفنانة حلا شيحة لشاشات السينما بعد غياب 13 عاما منذ آخر أفلامها “كامل الأوصاف”.

تشارك حلا الفنان تامر حسني في بطولة فيلم “مش أنا” الذي بدأ التحضيرات له ويستعد لتصويره مطلع يناير المقبل.

كشف الفنان تامر حسني في لقاء مع برنامج mbctrending كواليس اختيار حلا شيحة للدور، وقال إنهما أصدقاء منذ فترة، وهي تحدثت معه أكثر من مرة عن اشتياقها للعودة إلى السينما.

أضاف، أنه عندما جاءت فكرة فيلم “مش أنا” وجد حلا شيحة مناسبة للدور، فعرضه عليها.

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وكشف أن حلا شيحة في البداية كانت خائفة من الفيلم لأن الدور كوميدي وظلت تقول له: “أنا هعمل كل الضحك ده”، لكنه طمأنها.

ووصف حسني حلا شيحة بأنها فنانة جميلة ورقيقة وستقدم دورا مختلفا في “مش أنا”.

كان تامر حسني قد كشف لـFilFan.com ‎ أن الفيلم الجديد الذي يحمل اسم “مش أنا” من ‏تأليفه، وتتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة إخراجية ‏لها في ‏السينما، وهو أول تجربة إنتاجية لشقيقه حسام حسني.‎