هل هناك تشابه بين هنا الزاهد والممثلة رغدة؟ : الأخيرة ترد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» فيديو جديداً للفنانة «رغدة». وقالت الفنانة رغدة من خلال الفيديو: «هنا الزاهد أكثر فنانة في الجيل الحالي تشبهني في الشكل وبشوف نفسي فيها». وتابعت رغدة «لذيذة جداً وبحبها». Advertisements اقرئي ايضا : في عيد ميلادها معلومات عن فريال يوسف.. اتهمت ساندي بخطف حبيبها والزواج منه

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو: «ده شرف كبير ليّ، بموت فيها». يذكر أن آخر مشاركات هنا الزاهد الدرامية مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2019. والمسلسل من بطولة الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد عبدالرحمن توتا، وعدد كبير من الفنانين.



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