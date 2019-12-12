والد النجمة العالمية بيونسيه يكشف عن تعرض ابنته للتحرش والاعتداء الجنسي

فجر ماثيو نوليز والد النجمة العالمية بيونسيه مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت عن تعرضها هي وكيلي رونالاد التي كانت تشاركها في الفرقة الغنائية الشهيرة destiny’s child للتحرش الجنسي، وهما في الـ١٦ من عمرهما.

وقال ماثيو نوليز في حوار تليفزيوني من أجل الترويج لكتابه الجديد، إن بيونسيه وكيلي رونالاد كانتا ضحايا التحرش من أعضاء فريق الراب المعروف jagged edge؛ لافتاً إلى أنه حينها خلال بداية الألفينات، كانت الفتاتان تبلغان من العمر ١٦ عاماً، والشباب ٢١ عاماً.

ورفض ماثيو نوليز الكشف عن رد فعله تجاه أعضاء فريق jagged edge، أمام الكاميرا؛ لافتاً إلى اتخاذ موقف صارم تجاههم.

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رغم أن بيونسيه بدأت مشوارها الفني وعلاقتها جيدة بوالدها ماثيو نوليز، إلا أنها انتهت بسبب نشوب خلافات بينهما؛ حيث كانت متولية مهمة إدارة أعمالها منذ بداية مشوارها الغنائي مع فريق Destiny's child.

وأعلنت النجمة السمراء في بيان رسمي، أنها ووالدها قررا الانفصال إدارياً، ولكنها ستظل تستشيره في بعض الأمور.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل كشف «ماثيو» عن عمر ابنته الحقيقي؛ مؤكداً أن العمر الذي تقوله لجمهورها ليس حقيقياً؛ بل إنها مختصرة منه بعض السنوات، وهي حالها حال الكثير من النجمات اللواتي يخفين أعمارهن الحقيقية.

