تامر حسني يعلن عن تعاونه فنياً لأول مرة مع زوجته بسمة بوسيل

منذ فترة يتعاون الفنان تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل، إذ تهتم بالملابس والشكل الذي يظهر به سواء في الحفلات أو البرامج أو أعماله لكنه لم يتعاون معها فنياً من قبل.

ويبدو أن حسني قرر التعاون مع بسمة ولكن على صعيد آخر، وليس الأزياء.

كشف خلال لقاء مع برنامج et بالعربي، أن زوجته مهتمة منذ فترة بالإخراج، حتى أنها أخذت دورات تدريبية فيه.

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وأضاف، أنه من الممكن أن تقوم بسمة بإخراج فيديو كليب له قريباً، لكنه رفض الإفصاح عن أي شيء آخر.

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وعن عودة بسمة للغناء بعدما قدمت أغنياته بصوتها، قال إنهما يفكران في تقديم أغنية للأطفال، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد «الفلوس» يوم 25 ديسمبر (كانون الأول).

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فيلم ‏‏«الفلوس» من ‏بطولة زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، و‏نانسي صلاح، ومحمد سلام، وتأليف محمد عبدالمعطي، ‏وإخراج سعيد ‏الماروق‎.‎