بالفيديو مها الصغير: أحمد السقا تقدم لخطبتي الساعة الخامسة فجراً

استعادت المذيعة مها الصغير ذكريات فترة تقدم زوجها الفنان أحمد السقا لخطبتها، وموقف والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير من هذا الأمر.

خلال حلولها ضيفة برفقة والدها على برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» الذي يعرض عبر قناة cbc حكت مها عن فترة تعارفها بأحمد السقا، وقالت إنها كانت صديقة شقيقته.

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وحكت أن والدها في بداية تعامله مع السقا كان يشبه الشخصية التي قدمها الفنان عادل إمام في فيلم «عريس من جهة أمنية» لكن بعد ذلك أصبحا صديقين.

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تابعت حكايتها موضحة أن أحمد السقا تقدم لخطبتها في الساعة الخامسة فجراً، إذ كانوا في شهر رمضان ووقتها كان منشغلاً في تصوير مسلسل «زيزينيا»، وفي يوم ذهبت إلى والدها وسألته إن كان يعرف ممثلاً يدعى أحمد السقا، فأخبرها أنه شاهده في مسلسل مع الفنان يحيى الفخراني.

أكملت أنه في نفس اليوم اتصل بها أحمد في الخامسة فجراً وطلب أن يتحدث مع والدها، حاولت إقناعه أن ينتظر للصباح لكنه رفض.

أما عن موقف والدها من زواجها فقالت إنه في البداية كان معترضاً لأنها كانت في مرحلة الدراسة، لكن الآن أصبحا صديقين مقربين.

يشار إلى أن أحمد السقا ينشغل هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد «العنكبوت» وتشاركه في بطولته منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.



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