ميس حمدان تثير الجدل بفيديو وهي تعلم ابنة شقيقتها الرقص الشرقي

شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام، بمقطع مصور ظهرت فيه وهي تعلم لي لي ابنة شقيقتها مي وأصدقاءها الرقص الشرقي.

علقت ميس على الفيديو قائلة: «لي لىي بنت مي وأصحابها خواجات حبتين؛ فطلبوا مني أوريهم كم حركة عربي، وزي ما انتوا شايفين يجننوا، مي سليم أرجوكِ شوفي حتموتي من الضحك على بنتك.. ربنا يحميلكوا ولادكم كلكم»، ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها، وانهالت عليهم التعليقات الإيجابية من الجمهور، وأشاد الكثير منهم بموهبة ميس في الرقص الشرقي.

الجدير بالذكر، أن ميس كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2018 بمسلسل «نوف»؛ لتخوض به أولى بطولاتها في الدراما الأردنية، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما التشويقية، حول شاعرة اسمها نوف تقع في حب شاب، لكن سمعة والدها السيئة تطاردها في كل مكان؛ فتضطر للتنكر حتى تقابل حبيبها وتعيش معه.

شارك ميس بطولة العمل كل من: محمد المجالي، وعبير عيسى، وجميل براهمة، ومحمد العبادي، ومحمد الضمور، ووسام البريجي، وعلا مضاعين، وجولييت عواد وغيرهم، ومن تأليف سارة سوار الذهب، وإخراج رولا حجة.

يذكر أن ميس حمدان ولدت في أبوظبي، وهي الشقيقة الوسطى للفنانات دانة حمدان، ومي سليم، بدأت نشاطها الفني منذ عام 2003، واشتهرت بقدرتها على تقليد العديد من نجوم الوطن العربي، وقدمت العديد من البرامج والأعمال السينمائية والدرامية التي حققت نجاحاً كبيراً.

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