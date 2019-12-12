الحزن يخيم على رانيا فريد شوقي.. فما السبب؟

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حزنها الشديد لما تمر به بنتاها خلال هذه الرحلة، حيث تجهلان تاريخ جدهما الفنان الراحل فريد شوقي تماماً ولا يعلمان عنه أي معلومة فنية.

وأن اتجاهاتهما الفنية تذهب إلى الأعمال الأجنبية فقط، حتى أعمالها الدرامية لم يشاهداها، وتسعى رانيا فريد شوقي إلى أن تعويض عدم معرفتهما بتاريخ جدهما الكبير الذي يدرَّس في بعض الأحيان ونشأ عليه الكثيرون بأن تقوم بسرد الكثير من المواقف عنه.

وكشفت في تصريحات صحافية أنها تعتذر لوالدها يومياً بسبب جهل ابنتيها به وأنها لم تكن حريصة من البداية على أن يتعرفا على أعمال جدهما.

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على ناحية أخرى تحضر الفنانة رانيا فريد شوقي حالياً لعمل درامي جديد تقوم ببطولته بجانب الفنانة ماجدة زكي والفنان خالد زكي بعنوان الست أمينة، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة الذي ابتعد عن الإخراج منذ سنوات، ومن المقرر أن يطرح هذا العمل خارج السباق الرمضاني، خاصة أنه ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة.

وتنشغل رانيا فريد شوقي حالياً بعرض مسرحية الملك لير التي تشارك في بطولتها بجانب الفنان الكبير يحيي الفخراني وهبة مجدي وريهام عبدالغفور ومجدي كامل ونضال الشافعي وغيرهم من نجوم الفن بمصر ومن إخراج تامر كرم.

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