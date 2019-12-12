شيريهان تستعيد ذكرياتها مع سمير سيف بكلمات مؤثرة

حالة من الحزن الشديد انتابت الفنانة شريهان عقب تلقيها خبر وفاة المخرج السينمائي الكبير سمير سيف خلال الساعات الماضية، وحرصت شريهان على نعي المخرج الراحل. وشاركت شريهان جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتغريدة نعت من خلالها سمير سيف وقالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون في قيمة وقامة مصرية عظيمة؛ إبداع فن وعي ثقافة؛ خُلق وأخلاق، إبداع إنساني وفني لن ولم يتكرر ولا يعوض ولكنه تاريخ مصري لن يموت، كان لي شرف العمل والتعامل معه في أول عمل سينمائي لي «قطة على نار» البقاء لله في المخرج المصري الكبير»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها الذين حرصوا على الدعاء للمخرج الراحل بالرحمة والمغفرة. اقرئي ايضا : في عيد ميلادها معلومات عن فريال يوسف.. اتهمت ساندي بخطف حبيبها والزواج منه

وشيعت جنازة المخرج الراحل من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف وحرص عدد كبير من نجوم الفن على توديع جثمان صديقهم إلى مثواه الأخيرة، وكانت من بين الحضور ليلى علوي وإلهام شاهين ومحمود حميدة ومحمود قابيل ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين وندى بسيوني وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن الذين تعاونوا مع المخرج الراحل الذي قدم للسينما المصرية مجموعة كبيرة من الأعمال المميزة من بينها الهلفوت والمشبوه والمنسي وغريب في بيتي وشمس الزناتي وعيش الغراب وغيرها الكثير من الأعمال الأخرى التي استطاع أن يترك من خلالها بصمة كبيرة في السينما المصرية.

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