الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل ” مقبرة “

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 04:49 مساءً - نشر ” مرزوق الغانم ” رئيس مجلس الأمة الكويتي عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” مجموعة من التغريدات التي كشف من خلالها عن حقيقة الاعتداء عليه في مقبرة الصليبخات يوم أمس الأربعاء .

حيث أوضح مرزوق الغانم إنه كان يقدم العزاء لإحدى الأسر الكويتية وعند مغادرته التقى بشخص يعرفه ومعه شخصان آخران .. وصافح الغانم الشخص الذي يعرفه وأحد مرافقيه وعندما حاول مصافحة الشخص الثالث تفوه هذا الأخير بكلام نابي وغير لائق .

مما دفع الغانم إلى الرد عليه بقوله ” عيب ” وهمّ بالمغادرة .. وتفاجأ مرزوق الغانم بعد ذلك بهذا الشخص يهجم للاعتداء عليه إلا أن المتواجدين منعوه من ذلك .

وكتب مرزوق الغانم : ” منعا للإشاعات واللغط أجد نفسي ملزما بتوضيح ما حدث في مقبرة الصليبخات اليوم .. إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بأنني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية الكريمة توجهت إلى المخرج وإذا بي أصادف الأخ الكريم عدنان الورع وبجانبه شخصان ” .

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وتابع : ” فقمت بالسلام على الأخ عدنان وعلى الشخص الثاني وعندما هممت بمصافحة الشخص الثالث رفض السلام متفوها بكلمة غير لائقة .. فما كان مني إلا أن قلت له : عيب عليك احنا في مقبرة .. وأعطيته ظهري مغادرا وإذا به يحاول الاعتداء علي باليد فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له ومنعه من الاعتداء علي ” .

وأضاف : ” إنني إذ أبدي استغرابي وانزعاجي مما حدث فإنني أؤكد أن هذا الحادث حادث عرضي لا يمت بصلة بأخلاقنا ككويتيين ومسلمين .. فأنا أذهب بشكل شبه يومي إلى المقبرة أعزي الناس وألتمس الأجر ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة .. فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء فمصابات الناس في وفياتهم مناسبة تقتضي الحزن والتعاطف والتضامن ” .

وشكر مرزوق الغانم كلا من اتصل به وسأل عليه من أجل الاطمئنان عليه بعد ما حدث .. واختتم حديثه قائلا : ” ما فعله الشخص المعنى معي اليوم لا يمثل إلا نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى .. فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقب العالية وشهادتي فيهم مجروحة وأقول لهم محشومين أيها الأكابر الأكارم ” .

وأكد الغانم على أن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات عن هذه الواقعة هي فيديوهات قديمة ولا تتعلق بما حصل .