جاد حديد: إسمي الحقيقي محمد وأنا مسيحي

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 04:49 مساءً - كشف عارض الأزياء والممثل اللبناني ​جاد حديد​ للمرة الأولى عن إسمه الحقيقي وهو محمد، وجاء ذلك في تعليق كتبه على صورة له نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وسرد حديد تفاصيل قصة إسمه الحقيقي ما بين جاد ومحمد، قائلاً إن والدته كانت تريد أن تسميه إسماً بعيداً عن الأديان، فاختارت جاد، بينما والده كان يريد تسميته محمد.



وأضاف، ان والدته إستغلت غياب والده خلال فترة ولادته، فسجلته بإسم جاد، وبعد حوالي السنتين ومع عودة والده إكتشف الموضوع، ليقرر تغييره إلى محمد، ثمّ يعمد إلى ترك والدته والإختفاء.

وأشار حديد أيضاً، إلى أن هذا الموقف من والده جعله يكره إسمه محمد والدين الإسلامي وذلك عندما كان مراهقاً، وقرر الذهاب إلى الكنيسة ودرس الدين المسيحي وتعمّد، وسيعمد إلى تعميد إبنته.

وختم بالقول:”أنا فخور بإسمي محمد ومسيحي في الوقت نفسه، والفخور به أكثر أنني إنسان حقيقي”، مؤكداً أنه يحترم كل الأديان وأنه لم يعد ذلك الشخص الذي كان في عمر المراهقة.