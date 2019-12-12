” أطفال الشاحن ” حادث مأساوي يسفر عن وفاة طفلين شقيقين في السعودية .. ووالدهم : ” كان نفسهم ينزلوا مصر واديني راجع ادفنهم “

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 04:49 مساءً - لقى الطفلان الشقيقان ” هنا خالد سماحة ” و ” سليم خالد سماحة ” اللذان يحملان الجنسية المصرية ويقيمان في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع والديهما مصرعهما يوم الثلاثاء الماضي وذلك إثر حدوث ماس كهربائي في شاحن الجوال داخل غرفتهما .

والذي تسبب في حدوث حريق بالغرفة أثناء نومهما وفقا لما قاله والدهما ” خالد محمد سماحة ” في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” في حلقة يوم أمس من برنامجه ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ON ” .

وقال والد الطفلين أن لجنة التحقيق أكدت أن المصدر الرئيسي للحريق هو المشترك الكهربائي الذي كان به شاحن الهانف في غرفة النوم وتسبب في حدوث الماس الكهربائي .

وعن تفاصيل الحادث أشار الأب إلى أن الأولاد كانا نائمين أثناء خروجه من المنزل وبعد 10 دقائق أخبره مالك المنزل بنشوب حريق في منزله وإبلاغ الدفاع المدني على الفور ولكن الطفلين كانا قد لقيا حتفهما .

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قائلا : ” أولادي كانوا نايمين عادي وتاني يوم عندهم مدرسة ونزلت من البيت 10 دقائق لقيت صاحب الكمباوند بيقول لي في دخان في الشقة فقلت له أنا راجع اكسر الباب وادخل على طول ” .

وتابع : ” الحمد لله أولادي ملائكة معملوش أي حاجة خالص هنا 10 سنوات وسليم 8 سنوات .. وأنا شغال في السعودية من 5 سنوات .. ولادي طول عمرهم بيحبوا مصر ونفسهم يعيشوا فيها على طول وكل إجازة بيبقوا مش عايزين يرجعوا ويقولوا لي شوف شغل في مصر .. واديني راجع بيهم مصر على طول عشان أدفنهم ” .

ووصل جثمانا الطفلين صباح يوم أمس الأربعاء إلى مصر وستقام عليهما صلاة الجنازة اليوم الخميس في مسجد مصطفى محمود بالقاهرة .