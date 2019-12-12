ظهور نادر لزوجة خالد النبوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حقق الفنان المصري خالد النبوي نجاحا كبيرا من خلال مسسل «ممالك النار»، والذي يقدم فيه شخصية السلطان طومان باي.

الجمهور لا يعرف الكثير عن الحياة الشخصية للفنان خالد النبوي، حيث لا يظهر مع زوجته إلا نادرا، كما لا يحب الحديث كثيرا عن حياته الزوجية.

خالد تزوج من السيدة منى المغربي في عام 2002، وأنجب منه ابنه زياد، ويعيش حياة زوجية مستقرة.

Advertisements

من خلال حساب خالد الشخصي على موقع «انستجرام»، نجد عدد من الصور له مع زوجته في مناسبات مختلفة، كما أن له صور عدة مع ابنه زياد.

ابن خالد النبوي قريب الشبه بوالده، كما أن الفنان عبر عن علاقته القوية بزوجته والتي وصفها بأنها صديقته وحبيبته التي يستمع إليها ويستجيب لأوامرها.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.