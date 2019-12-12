نهال عنبر تحتفل بعيد ميلاد حفيدها.. هل يشبهها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية نهال عنبر بعيد ميلاد حفيدها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نهال نشرت صورة لحفيدها، وكتبت: « كل سنه وأنت طيب يا ياسين يا قلبي وحياتي أنا مش مصدقه أنا ياسين البيبي ابن حسام بقي ما شاء الله شاب قمر وشبهي كمان يا رب يباركلي فيك ويحميك من كل شر روحي أنت».

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جمهور الفنانة المصرية هنأها بعيد ميلاد حفيدها، ولاحظ بالفعل الشبه بينهما في الملامح، كما تلقت نهال التهنئة من قبل عدد كبير من الفنانين ومنهم هيدي كرم، عزوز عادل، حسام الحسيني، والمذيعة سهير شلبي.

الفنانة المصرية نهال عنبر تزوجت في بداية حياتها من الموسيقار الشهير مجدي الحسيني، وأنجبت ابنها حسام الحسيني.

يذكر أن الفنانة المصرية نهال عنبر من مواليد 9 أكتوبر 1961، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 58 عام، واحتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع فريق برنامج «كلام ستات»، مع هيدي كرم، والإعلامية شيريهان أبو الحسن.