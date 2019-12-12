نانسي عجرم تحيي حفل الجامعة الألمانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم والمطرب محمود العسيلي لإحياء حفل خيري كبير داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة يوم السبت 14 ديسمبر، وذلك في واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية الفنية.

ومن المقرر أن تصل النجمة اللبنانية إلى القاهرة يوم الجمعة 13 ديسمبر، وذلك للقيام بالعديد من البروفات الخاصة بالحفل الذي تقدم فيه العديد من المفاجآت لجمهورها، كما يشارك في الحفل أيضا النجم محمود العسيلي الذي يقوم بغناء العديد من أشهر أغانيه للجمهور.

وتفتح بوابات الحفل للجمهور في الساعة الرابعة والنصف عصرا وتقوم بختامه النجمة نانسي عجرم بصعودها إلى مسرح الحفل في الساعة التاسعة مساء.

والجدير بالذكر أن الحفل ينظمه هاي ويف لأحمد غانم ومحمد غانم ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير نظرا لنفاد معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها ما بين regular 350 وVIP 1500.